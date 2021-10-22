قوة أمنية تستهدف وكراً لداعش في قره جوغ (صور)

2021/10/22 | 16:54 - المصدر: وكالة ناس

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خلية الإعلام الأمني==============بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة مشتركة من شعبة استخبارات الفرقة 14 واستخبارات اللواء 50 والفوج الثالث في اللواء ذاته من استهداف وكر جديد للإرهابيين، بمنطقة جبل قره جوغ وقتل احد عناصر عصابات داعش الإرهابية.=============٢٢ ت١ ٢٠٢١

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