الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية مع ضعف الدولار

2021/10/22 | 16:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الرابعة على التوالي، اليوم الجمعة، مدعومة بضعف الدولار في حين عززت الضغوط التضخمية الطلب على المعدن الثمين كملاذ آمن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1790.91 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0859 بتوقيت غرينتش.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 %، إلى 1792 دولارا.

ويتجه مؤشر الدولار للنزول للأسبوع الثاني، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات أخرى.

وقال أولي هانسن المحلل في ساكسو بنك: ”هناك ارتفاع في توقعات التضخم وقدم ذلك الدعم للذهب، إلى جانب ضعف الدولار“، مضيفا أن الذهب يقوم بمحاولة أخرى لتخطي عتبة 1800 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.7 % إلى 24.30 دولار للأوقية في طريقها لخامس أسبوع من المكاسب على التوالي.

وقفز البلاتين 0.9 % إلى 1057.91 دولار، وانخفض البلاديوم 0.3 % إلى 2011.59 دولار.

وكان الدولار قد تراجع أمام العملات المنافسة، يوم الجمعة، واتجه نحو تسجيل ثاني هبوط أسبوعي على التوالي بفعل أنباء عن تفادي مجموعة ”إيفرغراند“ الصينية المثقلة بالديون تخلفا عن السداد دعمت الإقبال على الأصول عالية المخاطر.

ودفعت المخاوف بشأن مجموعة التطوير العقاري، التي تعادل ديونها اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للصين، المستثمرين لحيازة العملات التي تعتبر ملاذا آمنا مثل الدولار الأمريكي والدين الحكومي.

ونزل مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 93.61 نقطة، مما يضعه على مسار نحو تسجيل تراجع لثاني أسبوع.

وسجل الدولار الأسترالي 0.7498 دولار أمريكي، لينزل عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجله أمس الخميس، بعدما فاق تأثير تحرك بنك الاحتياطي الأسترالي (البنك المركزي) لوقف بيع سندات الدعم الذي تلقته العملة الصينية من الأنباء عن إيفرجراند، بالإضافة إلى توقف ارتفاع أسعار الطاقة.

ولم يشهد اليورو تغيرا يذكر وسجل 1.1627 دولار في حين حام الين قرب أدنى مستوياته في عدة سنوات حيث بلغ الدولار 114.01 ين، مقارنة مع 114.69 في وقت سابق من الأسبوع، وهو المستوى الأدنى في أربع سنوات.

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