2021/10/22 | 16:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، تدمير وكر وقتل إرهابي في سلسلة جبال قره جوغ.وقال رسول في بيان، إنه “بناء على معلومات استخبارية من شعبة استخبارات الفرقة 14، نفذت مفارز الاستخبارات العسكرية واجباً أمنياً تم خلاله تدمير مضافة وقتل أحد الإرهابيين في سلسلة جبال قره جوغ ضمن قاطع قيادة عمليات ‫كركوك‬”.

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