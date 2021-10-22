2021/10/22 | 16:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تأسست مدرسة إلكترونية سرية في أفغانستان للفتيات الأكبر من سن 12 عاما، اللاتي حرمتهن حكومة طالبان من العودة إلى التعليم.وبالرغم من المخاطر، أنشأت مؤسسة “ليرن أفغانستان” الخيرية البرنامج الإلكتروني لـ100 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدرسة “سرية” لتعليم الفتيات في افغانستان المركز الخبري الوطني.

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