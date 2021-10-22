2021/10/22 | 17:00 - المصدر: قناة الفرات

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yrBhFGprrmE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مدينة الصدر شارع الداخل .. لقطات لتشييع فقيد المدينة الشاعر الكبير سمير صبيح) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مدينة الصدر شارع الداخل .. لقطات لتشييع فقيد المدينة الشاعر الكبير سمير صبيح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).