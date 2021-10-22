اسرة المرجع الراحل السيد الحكيم تشكر المراجع والاوساط الحوزوية والشعبية

2021/10/22 | 17:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ قدمت اسرة المرجع الديني الراحـل السيد محمد سعيد الحكيم شكرها الى المراجع الدينية والعلمية والاوساط الحوزوية والفعاليات الشعبية ، بعد انتهاء مجلس عزاء اربعينية الفقيد.وكانت الاوساط الحوزوية في النجف الاشرف ، اعلنت ان المرجع الفقيد الحكيم دفن في الصحن الحيدري الشريف عند باب الساعة ، في الحجرة التي دُفن فيها المرجع الفقيد السيد تقي القمي المتوفي يوم ٢٥ محرم ١٤٣٨ هـ.وكان سماحة المرجع الديني الكبير محمد سعيد الحكيم، قد توفي مساء الجمعة 3 ايلول الماضي ، في مستشفى الحياة بمحافظة النجف الاشرف ، على اثـر مضاعفات طبية اثناء اجرائه عملية جراحية ./انتهى5

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