2021/10/22 | 17:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / نعت جموع المتظاهرين المحتجيـن رفضـا لنتائج الانتخابات ، والتي تواصل اعتصامها المفتوح امام بوابات دخول المنطقة الخضراء، من جهة الجسر المعلق ، رحيل الشاعر الشعبي المعروف سمير صبيح .وشيعت الاوساط الشعبية والمجتمعية في بغداد ، اليوم الجمعة ، جثمان الشاعر الشعبي الراحل سمير صبيح ، من امام منزل عائلته في مجمع بسماية السكني شرق العاصمة .وكان المئات من الاهالي والوجهاء ، تجمهروا امام مستشفى الزهراء التعليمي في مدينة الكوت للمشاركة في تشييع جثمان الشاعر الشعبي الراحل سمير صبيح ، الذي وافاه الاجل فجر اليوم الجمعة اثر حادث مروري مروع في محافظة واسط ./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المعتصمون امام المنطقة الخضراء ينعون الشاعر الشعبي الراحل سمير صبيـح) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المعتصمون امام المنطقة الخضراء ينعون الشاعر الشعبي الراحل سمير صبيـح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).