الهجرة من جنوب العراق.. دراسة اممية تضع النقاط على حروف اسبابها

2021/10/22 | 17:01 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت دراسة أجرتها المنظمة الدولية للهجرة بدعم من وزارة الخارجية الأمريكية- مكتب السكان واللاجئين والهجرة (PRM)، الجمعة، عن حقائق عن الهجرة في مدن جنوب العراق.وذكرت الدراسة، أن “التدهور البيئي على مدى السنوات العشر الماضية أدى إلى إلحاق أضرار بالغة بالقطاع الزراعي في العراق، وأدى تفاقم ندرة المياه ونوعيتها الى عدم قدرة القطاع على توفير سبل العيش الكافية والمستدامة لا سيما في المناطق الريفية حيث كان القطاع الزراعي لفترات طويلة مصدر العمل الرئيس للقوى العاملة”.وأضافت، أن “ذلك ساهم بشكل مباشر في هجرة سكان الريف بحثا عن فرص أخرى، غير أن المهاجرين بسبب المناخ يحاولون الاستقرار في بيئات جديدة […]

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دراسة اممية تضع النقاط على حروف اسبابها عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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