2021/10/22 | 17:01 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ظهرت بيانات لمجموعة صغيرة من المشاركات بدأن حملهن خلال فترة دراسة أن لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا آمن على الحمل أو الخصوبة.وأوضح تحليل النتائج الذي نشر في دورية “لانسيت” الطبية في ساعة متأخرة من الخميس، أن معدل الإجهاض تساوى تقريبا بين المجموعتين اللتين تلقت إحداهما اللقاح، والأخرى دواء وهميا، كما لم يتم تسجيل ولادة أجنة ميتة أو وفيات بين الأطفال حديثي الولادة، وتبين أن معدلات الخصوبة لم تتأثر بعد تلقي اللقاح.وتناولت دورية “لانسيت”، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء، الجمعة، 4 تجارب من الدراسة، من المملكة المتحدة والبرازيل وجنوب أفريقيا.وتم استبعاد النساء الائي كن حوامل بالفعل من المشاركة.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لقاحات كورونا..



دراسة تكشف تأثير أسترازينيكا على الحوامل والخصوبة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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