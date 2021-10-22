تفكيك شبكة لتجارة المخدرات في جانب الرصافة بالعاصمة بغداد (فيديو)

2021/10/22 | 17:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، اليوم الجمعة، فيديو يظهر تمكن قوات جهاز الأمن الوطني من إلقاء القبض على شبكة لتجارة المخدرات في جانب الرصافة بالعاصمة بغداد.

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