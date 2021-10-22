2021/10/22 | 17:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-البصرة

تنشر (بغداد اليوم) مقطع فيديو يوضح ظهور حشرات في المياه الصالحة للشرب بمحافظة البصرة.

حيث يبين مقطع الفيديو ظهور حشرات وحلزونات في المياه الصالحة للشرب الواصلة لمنازل المواطنين في منطقة مهيجران بقضاء أبوخصيب بمحافظة البصرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. منطقة مهيجران بقضاء أبو الخصيب حشرات وحلزونات في المياه الواصلة لمنازل المواطنين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. منطقة مهيجران بقضاء أبو الخصيب حشرات وحلزونات في المياه الواصلة لمنازل المواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).