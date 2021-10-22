بعد شكاوى تحرش.. السعودية: الأمن يتوعد مرتكبي مخالفات لـ

2021/10/22 | 17:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت السلطات السعودية عددًا من مخالفات لـ"لائحة المحافظة على الذوق العام" في افتتاح موسم الرياض، مؤكدة تواصل التعامل مع مرتكبيها.

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