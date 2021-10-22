2021/10/22 | 17:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يبدو أن أزمات الفيلم المصري ”ريش“ لن تنتهي، فبعد الأزمات العديدة التي سببها الفيلم ”المثير للجدل“ بداية من خروج بعض الفنانين المصريين من العرض الأول له في مصر والهجوم عليه واتهامه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قرصنة نسخة من فيلم “ريش” على الإنترنت والمنتج يعلق المركز الخبري الوطني.

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