كورونا.. ارتفاع معدل الانتشار في إنجلترا لأعلى مستوى منذ بداية عام 2021

2021/10/22 | 17:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني،

أن معدل انتشار إصابات فيروس كورونا في

إنجلترا ارتفع إلى حوالي 1 من كل 55 شخصا

هذا الأسبوع.

وقال المكتب، اليوم، إن معدل انتشار

إصابات فيروس كورونا في إنجلترا ارتفع

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