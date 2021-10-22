برنامج الغذاء العالمي : العراق واليمن بين 7 دول يبات ثلث شعبهما جائعا

2021/10/22 | 17:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر تقرير لبرنامج الغذاء العالمي

التابع للأمم المتحدة ان العراق من بين

سبع دول ينام ثلث شعبها جائعا .

وأظهرت خارطة الجوع التي رسمها

التقرير سبع مناطق حول العالم باللون

الأحمر الداكن من بينها العراق

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