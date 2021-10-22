باحث في الشأن الانتخابي: ايجابيات قانون الانتخابات الجديد اكثر من سلبياته

2021/10/22 | 17:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الباحث في الشأن الانتخابي، دريد توفيق، اليوم الجمعة، ان ايجابيات قانون الانتخابات الجديد اكثر من سلبياته، مبينا ان من حق اي مواطن ان يقدم شكوى في حال تأخر اعلان النتائج الاولية.وقال توفيق لبرنامج “العراق ينتخب”، ان “العملية الانتخابية كبيرة وقابلة للاخطاء ونسبة نجاحها تقاس بقلة اخطائها”، مشيرا ان “من حق الناخب تقديم […]

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