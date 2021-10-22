مشهورة صينية تنتحر على الهواء مباشرة

2021/10/22 | 17:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أقدمت مؤثرة اجتماعية صينية تدعى “لوه شياو ماو ماو زي” على الانتحار في بث مباشر تاركةً المتابعين في حالة صدمة شديدة.

اعتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن لوه شياو تقدم فقرة فكاهية في بثها المباشر على عبر حسابها على تطبيق ” Douyin”، لكن اتضح أنها أقدمت على هذا الفعل دون تردد على الإطلاق مشيرةً أنه سيكون الفيديو الأخير لها بعد معاناتها الطويلة مع الاكتئاب.

وقررت لوه شياو إنهاء حياتها بشرب زجاجة من مبيد حشري أمام المشاهدين مؤكدةً أنها لا تقدم إعلانًا لهذا المنتج، لكن قبل إقدامها على هذا الفعل ادعت أنها تواجدت في المشفى لأكثر من شهرين بسبب معاناتها من الإكتئاب وأصدقائها على علم بذلك.

وتناولت الفتاة زجاجة المبيد وسط تشجيع متابعيها الذين اعتقدوا أنها مجرد مزحة لا أكثر، لكن حينما أدركوا خطورة الوضع حذروها من أنهم سيتصلون برجال الشرطة.

وقد نقلت الفتاة العشرينية إلى المشفى، إلَّا أنه فارقت الحياة رغم الجهود المبذولة للحفاظ على حياتها.

وأوضحت إحدى صديقاتها في تصريح لها لصحيفة “Sichuan Guancha” أن الفتاة لم تكن تفكر في الانتحار بل كانت توَّد جذب انتباه حبيبها السابق، وقد خلطت المبيد بمشروب آخر، لكنها شربت المخلوط كاملًا بعدما شجعها متابعوها على ذلك، وأكبر دليل على عدم رغبتها في الانتحار هو طلبها الإسعاف بنفسها بعد شرب المادة السامة.

وتعهدت عائلةالفتاة بمقاضاة كل من تنمر عليها الكترونيًا وشجعها على تناول المشروب.

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