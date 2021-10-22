الطاهرة السارترية ح 6 - عباس علي العلي

2021/10/22 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي تحتل مسألة العدم عند سارتر مكانة مهمة في طيات تفكيره بأعتباره الضد النوعي للوجود، وبالتالي فغياب أي وجود سواء أكان بذاته أو لذاته فهو عدم بغض النظر عن إمكانية وجوده أم أحتمال إمكانية الوجود، فالعدم عند سارتر عدم متعلق بالوجود من حيث يتحول بالوعي وليس كعدم أصلي، فغياب الماهوية الفردية عدم، بمعنى أنه لا ينطلق من فهم العدم من منطلق العدم بذاته كمفهوم تصوري محض فيقول بعبارته الشهيرة أن "العدم ليس موجو ......





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