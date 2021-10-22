الخيار الوطني في مواجهة جماعات الاحتياط الكولونيالي - عزالدين بوغانمي

2021/10/22 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عزالدين_بوغانمي الشعب التّونسي قدّم الدّم والتّضحيات من أجل الدّيمقراطية.



ولقد تبيّن له، بعد تجربة عشر سنوات، أنّ الدّيمقراطية يستحيل بناؤها في ظلّ إفلات المجرمين من العقاب، وفي ظلّ غياب قضاء سيّد مُستقلّ، وفي ظلّ انتهاك مبدأ حياد الإدارة، وفي ظلّ تفشّي الفساد، وفي ظلّ سيطرة قوى إرهابية متطرّفة على أجهزة الدّولة.



لذلك هبّ الشعب إلى الشارع لِتصحيح كلّ هذه الأمور قبل الذّهاب إلى أيّ انتخابات.



ومن أجل ذلك، لا مهرب م ......





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