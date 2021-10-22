متظاهرون في البصرة يواصلون اعتصامهم احتجاجا على نتائج الانتخابات

2021/10/22 | 17:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / يواصل المحتجون اعتصامهم لليوم الخامس على التوالي امام مكتب مفوضية الانتخابات في البصرة احتجاجا على نتائج الانتخابات .واكدوا انهم مستمرون في الاعتصام حتى اعادة العد والفرز للنتائج يدويا ./انهى

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