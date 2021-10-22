مكتب المرجع الفياض: الفحوصات الطبية سليمة ولا يحتاج إلى أي اضافة لعلاج أو أي تداخل جراحي

2021/10/22 | 17:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن مكتب المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض ، عن سلامة الفحوصات الطبية التي اجراها الاطباء العراقيون المقيمون في المملكة المتحدة للمرجع ، وانه لا يحتاج إلى أي اضافة لعلاج أو أي تداخل جراحي .ونقل مكتب المرجع الديني ، تصريحا مكتوبا للدكتور عادل هاشم مسؤل الملف الصحي والمرافق للمرجع الفياض ، اليوم الجمعة ، قال فيه " تم بحمد الله اكمال فحوصات وتحاليل سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض بايادي جمع من الأطباء العراقيين المقيمين في المملكة المتحدة ، وبعدها عقدوا جلسة موسعة تدارسوا فيها نتائج تلك الفحوصات ، وتوصلوا بحمد الله إلى نتيجة مفادها سلامة تلك الفحوصات وكونها طبيعية ولا يحتاج سماحته إلى أي اضافة لعلاج أو أي تداخل جراحي بحمد الله تعالى ".واضاف ان " ذلك بلطف من الله تعالى في هذه الأيام المباركة وولادة النبي الاكرم صلى الله عليه وآله ، وجهود جمع من الأطباء العراقيين ودعاء المؤمنين "./انتهى5

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