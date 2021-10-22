محافظة عراقية تبدي تخوفها من الموجة الرابعة للجائحة .. لهذا السبب

2021/10/22 | 17:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-النجف

ابدت دائرة صحة محافظة النجف، اليوم الجمعة، تخوفها من الموجة الرابعة لوباء كورونا ، فيما كشفت عن اسباب التخرف وموعد انطلاق الموجة ومكانها.

وقال المتحدث الرسمي باسم دائرة الصحة سالم الحميداوي في حديث لـ(بغداد اليوم) ان هنالك "مخاوف جدية من الموجة الرابعة لوباء كورونا التي قد تظهر في الفترة المقبلة"، موضحا ان "هذه الموجة ستتزامن مع بداية فصل الشتاء والانفلونزا الموسمية مماسيعقد الموقف ، ونتوقع ان تكون الموجة حادة وفيها خطورة اكثر".

وأضاف ان "النجف هي المحافظة الاولى التي ظهرت بها اول اصابة وكل الموجات انطلقت منها لطبيعة بيئتها والاختلاط فيها وتوفد الاجانب والعراقيين عليها بشكل يومي".

وتابع الحميداوي "نعتقد ان محافظة النجف ستكون المحافظة التي ستنطلق منها الموجة الرابعة للوباء ، لذلك نامل من المواطنين الالتزام بالاجراءات الوقائية واخذ اللقاح".

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