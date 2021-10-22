2021/10/22 | 17:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموافقة على فتح مخزن لبيع المشروبات الكحولية ببابل..لم يحدث منذ 2003 (وثيقة)

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