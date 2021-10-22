"بيغ جون".. هيكل يعود إلى أكبر ترايسيراتوبس في العالم يُباع بـ7.7 مليون دولار في باريس

2021/10/22 | 17:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيعت أكبر أحفورة ترايسيراتوبس في العالم، وهي هيكل عظمي عمره 66 مليونًا يُدعى "بيغ جون"، مقابل 7.7 مليون دولارًا، محطمة بذلك تقدير المزاد البالغ 1.7 مليون دولار.

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