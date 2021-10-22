2021/10/22 | 17:35 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: P60QZ8kjN5M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صرخة عراقي بعدما داقت به الدنيا) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صرخة عراقي بعدما داقت به الدنيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).