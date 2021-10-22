القادة الأوروبيون يصفقون وقوفا لميركل في قمتها الأخيرة

2021/10/22 | 17:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صفّق القادة الأوروبيون وقوفًا للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في بروكسل في قمتها الـ107 والأخيرة بعد 16 عاماً في الحكم، بحسب مصدر حضر الاجتماع المغلق.

ونقل المصدر عن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال قوله لميركل: أتمنى ألا تستائين من هذه الاحتفالية بمناسبة قمّتك الأخيرة، مضيفاً أن اجتماع دول الاتحاد الأوروبي من دون انجيلا يشبه روما دون الفاتيكان أو باريس دون برج ايفل.



وتابع: إن توديعك للساحة الأوروبية يؤثر بنا سياسيا ولكن يغمرنا أيضا بالمشاعر..



أنت صرح، مشيدا بحكمة المستشارة التي سيفتقدها الأوروبيون خصوصًا في الفترات الحساسة.

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