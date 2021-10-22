وارهول في طهران.. إقبال كثيف على

2021/10/22 | 17:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعرض المتحف مجموعة من 18 عملا كلاسيكيا من أعمال وارهول، والتي يمكن التعرف عليها من النظرة الأولى: صور بالشاشة الحريرية للزعيم الشيوعي الصيني ماو تسي تونغ، ولنجمة هوليوود مارلين مونرو، ولوحات من علب "حساء كامبل"، ونسخة كرافيك قديمة للسيدة الأميركية الأولى السابقة جاكلين كينيدي.

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