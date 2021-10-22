2021/10/22 | 17:41 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإمارات.. النيابة العامة تأمر بحبس إعلامي لارتكابه جرائم أثناء تغطيته مباراة الإمارات والعراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/22 | 17:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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