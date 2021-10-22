2021/10/22 | 17:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن المشتبه فيه بقتل النائب البريطاني عن حزب المحافظين ديفيد أميس خطّط لجريمته على مدى أكثر من عامين.وطُعن أميس (69 عامًا) المنتمي لحزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كيف خطط المتّهم بقتل النائب البريطاني لجريمته؟ الادعاء يكشف التفاصيل المركز الخبري الوطني.

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