روسيا تسجل رقماً قياسياً بعدد اصابات كورونا منذ انتشار الوباء وقفزة غير مسبوقة في الوفيات

2021/10/22 | 17:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس

كورونا المستجد لأول مرة منذ بداية

الجائحة عتبة الـ37 ألفا، مع رصد قفزة

غير مسبوقة جديدة في عدد الوفيات جراء

الوباء.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة

الفيروس التا

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