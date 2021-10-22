2021/10/22 | 17:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تصدّرت الفنانة المصرية سوسن بدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الأخيرة بعد انتشار شائعة عن وفاتها.واختفت سوسن بدر منذ 14 أكتوبر/تشرين الأوّل، ولم تنشر أي صورة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شائعة وفاة “سوسن بدر” تثير مواقع التواصل الاجتماعي المركز الخبري الوطني.

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