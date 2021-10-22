2021/10/22 | 17:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حددت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الجمعة، جملة من الشروط لإنهاء ملف النازحين، فيما أكدت أن الحكومة مصرة على حسم الملف.وأوضح مدير الفروع في الوزارة علي عباس في تصريح خاص للوكالة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جملة من الشروط لإنهاء ملف النازحين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جملة من الشروط لإنهاء ملف النازحين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جملة من الشروط لإنهاء ملف النازحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).