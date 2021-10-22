مطالبات اساسية من اللجنة التنظيمية للتظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات منها استبدال “بلاسخارت”

2021/10/22 | 18:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدرت اللجنة التنظيمية للتظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات في بغداد والمحافظات، الجمعة، بياناً جديداً للتأكيد على مطالب اساسية التي خرجت من اجلها الاحتجاجات.وذكر بيان للجنة “ايها المتظاهرون والمعتصمون المطالبون بالعدل والانصاف ..حياكم الله على ثباتكم وايمانكم وصمودكم ،وانتم تهتفون للمطالبة باستعادة حقكم المسلوب وصوتكم المنهوب ،عبر تظاهرة سلمية شهدت كل معاني الضبط والمسؤولية، في […]

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