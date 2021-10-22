2021/10/22 | 18:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوت/نينا/ شهدت مدينة الكوت عصر اليوم تظاهرة شارك فيها عدد من المواطنين للمطالبة بصيانة الطرق الخارجية والتي أودت بحياة العشرات من المواطنين اخرهم الشاعر الراحل سمير صبيح الذي توفي فجر اليوم جراء حادث مروري في ناحية الدبوني.وقال منسق التظاهرة احمد العزاوي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ان:" التظاهرة التي نظمت امام دائرة الطرق والجسور واطلقنا عليها تسمية حملة المرحوم شاعر الوطن سمير صبيح ، هدفها لفت أنظار الحكومة المحلية ودوائر الوزارات المعنية بالطرق في واسط لمعالجة الواقع المزري للطرق الخارجية نتيجة تلكؤ تنفيذ مشاريع تطوير الطرق ومن اهمها طريق كوت- بغداد وكذلك كوت - ميسان، الذي بات يهدد حياة المواطنين يوميا "./إنتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرة في الكوت تطالب بصيانة الطرق الخارجية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تظاهرة في الكوت تطالب بصيانة الطرق الخارجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).