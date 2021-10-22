جدل وتنمر وانتقادات ودعم... هل كانت النسخة الأخيرة من مهرجان الجونة

2021/10/22 | 18:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من حريق "البلازا" مرورًا بأزمة تجاهل فنانيّن مغربيين شهيرين في حفل الافتتاح، وأزمة فيلم "ريش"، واستقالة المدير الفني قبل حفل الختام...وسَمَت الدورة الخامسة من الجونة السينمائي بــ"دورة الأزمات أو الحرائق".

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