2021/10/22 | 18:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطة الوزارة تعتمد على تنفيذ البرنامج الحكومي قبل انتهاء العام الحالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهجرة: ملف النازحين سينتهي) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهجرة: ملف النازحين سينتهي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).