مشروب أرجواني

2021/10/22 | 18:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتزايد عبء مرض السكري بشكل أسرع من أي

وقت مضى، نتيجة ارتفاع معدلات السمنة.

ولكن لحسن الحظ، يمكن إدارة الحالة من

خلال تعديلات طفيفة في النظام الغذائي.

وثبت أن أحد العصائر التي تتميز بمجموعة

واسعة من ا

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