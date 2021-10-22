العامري معزيا بوفاة الشاعر سمير صبيح: بذل جهداً متميزاً في مساندة إخوته في الحشد الشعبي

2021/10/22 | 18:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عزى رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم الجمعة، بوفاة الشاعر سمير صبيح، مشيرا انه بذل جهداً متميزاً في مساندة إخوته في الحشد الشعبي.وذكر في بيان تلقته “الايام نيوز”، “ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ رحيل الشاعر الكبير سمير صبيح رحمه الله”.واضاف “لقد كان الفقيد واحداً من أبناء العراق المخلصين المدافعين عن وطنهم ، […]

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