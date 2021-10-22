مكافحة المخدرات تطيح بعدد من المروجين في اربع محافظات

2021/10/22 | 18:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على عدد من المتهمين في اربع محافظات.وقالت المديرية في بيان صحفي، ان “مفارزها ألقت القبض على 9 متهمين في كل من محافظة “البصرة – الديوانية – ديالى – نينوى” بحوزتهم 2000 ألفان حبة مخدرة متنوعة، ومؤثرات عقلية”.

واضافت انه “تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام قانون المخدرات”.

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