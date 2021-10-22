إيران تحرم من أموال وعدت بها

2021/10/22 | 18:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

على الرغم من المشاورات بشأن تلقي تسهيلات من المؤسسات الدولية، تشير تقارير رسمية إلى أن إيران استلمت 55.2 مليون يورو فقط من القروض الطارئة من البنك الدولي العام الماضي.

كذلك أشارت التقارير إلى أن إيران لم تحصل على مساعدات من صندوق النقد الدولي.

ووفقا للتقارير فإن الصندوق لم يف بوعود تقديم قروض لمساعدة إيران في مواجهة جائحة كورونا، التي تسببت حتى الآن بموت نحو 125 ألف مواطن.

كما واجهت طهران عراقيل كثيرة للحصول على أدوية ولقاحات بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.



وكانت إيران قد حصلت على وعود بمنح قروض لها لمواجهة أزمة كورونا وتداعياتها.

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