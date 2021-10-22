2021/10/22 | 18:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت إدارة مستشفى النسائية والتوليد التعليمي في محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الجمعة، أن المستشفى شهد ولادة ثلاثة توائم لامرأة في العقد الثاني من عمرها.وذكرت رئيس الفريق الطبي الذي أشرف على الولادة ، ازدهار سهمي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "تم توليد المواطنة بعملية قيصرية، وأنها وضعت توائمها الثلاثة، بعد أن تكللت العملية بالنجاح"، مشيدة في الوقت نفسه بجهود الكادر الطبي والتمريضي المساند لها في اجراء العملية".وأكدت سهمي أن "الأم غادرت مع اطفالها المُستشفى وهم بصحة جيدة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ولادة ثلاثة توائم لامرأة من كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ولادة ثلاثة توائم لامرأة من كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).