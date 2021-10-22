ابن المرجع السيستاني يشارك في تشييع جثمان الشاعر سمير صبيح

2021/10/22 | 18:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شارك محمد رضا نجل المرجع السيد علي السيستاني، في مراسم تشييع الشاعر العراقي الشعبي سمير صبيح في النجف.

ونعت خلية الإعلام الأمني، الراحل الذي وصفته بأحد أعمدة الشعر في العراق، والذي عرف بحبه لوطنه، وكان من أبرز الشعراء الذين ناصروا القوات الأمنية في الحرب على عصابات داعش الإرهابية، ونعى رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الراحل الذي توفي جراء حادث سير في محافظة واسط.

وبحسب فيديو حصلت عليه التغيير فإن المشيعين طافوا بجثمان الشاعر الراحل في شوارع مدينة بسماية السكنية، حيث المجمع الذي يسكن فيه.

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