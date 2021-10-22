العراق: فيروس “قاتل” يصيب الأسماك

2021/10/22 | 18:30 - المصدر: قناة التغيير

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أكدت وزارة الزراعة أن الاصابات بفيروس “كوي هيربس” الذي يصيب الأسماك محدودة في أطراف بغداد وبابل, وأشارت الى اتخاذ اجراءات عديدة للحد من توسع الفيروس منها توفير المعقمات.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريح صحفي إن هناك نية لاستيراد لقاحات, الا أن ألامر يحتاج الى تخصيص اموال، مضيفا إن الوزارة منحت القطاع الخاص الاذن باستيراد اللقاحات تحت اشرافها لضمان فعاليتها, وأكد النايف، أن الفيروس لا يؤثر على الانسان وإنما يصيب الاسماك فقط ولن يؤثر على المخزون السمكي في البلاد.

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