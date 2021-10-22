أول تعليق من مرشح فائز ضد توزيع قطع أراض للمسؤولين بحكومة الكاظمي

2021/10/22 | 18:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

علق النائب السابق باسم الخشان، اليوم الجمعة، على قرار توزيع قطع أراضي في حكومة الكاظمي.

وقال الخشان في تغريدة له تابعتها (بغداد اليوم) ان " قرار توزيع قطع أراضي لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مخالف للديستور".وأضاف ان "حكومة الكاظمي اصبحت حكومة تصريف أعمال بعد حل مجلس النواب في 2021 /10/7، وليس من صلاحياتها تخصيص متر واحد".

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