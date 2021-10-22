قائمة بالفظائع التي ارتكبتها السلطات الأمريكية 14 - طلال الربيعي

2021/10/22 | 18:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طلال_الربيعي بعد استسلام اليابان في عام 1945، أصدر الجنرال الامريكي دوغلاس ماكآرثر (وافق رسميًا على استسلام اليابان في 2 سبتمبر 1945 على متن السفينة يو إس إس ميسوري، التي كانت راسية في خليج طوكيو ، وأشرف على احتلال اليابان من عام 1945 إلى عام 1951.Douglas MacArthurhttps://en.wikipedia.org/wiki/Douglas_MacArtاhur

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