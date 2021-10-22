2021/10/22 | 18:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض،الجمعة، أن الحشد الشعبي قوة أساس لحماية النظام الديمقراطي في العراق.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الفياض، (22 تشرين الاول 2021)، بحضور "رئيس اركان الهيئة وقادة القواطع وآمري الألوية ومديري المديريات لاستعراض ابرز التطورات التي يشهدها البلد".

وشدد الفياض على ان "الحشد الشعبي هو قوة أساس لحماية النظام الديمقراطي في العراق ولا احد يستطيع التعرض له خارج أطار القانون".

ولفت رئيس الهيئة الى ان "وظيفة الحشد الشعبي ليس حماية نفسه وانما حماية أمن واستقرار البلد جنبا الى جنب مع القوات الأمنية"، مؤكدا أنه "نحن مع الاطر القانونية للاعتراض على الانتخابات وعملنا في السياسة شيء وعملنا في الحشد شيئا آخر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفياض عن احتجاجات الإطار: الحشد لن يتدخل في النقاشات السياسية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفياض عن احتجاجات الإطار: الحشد لن يتدخل في النقاشات السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).