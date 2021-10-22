الحشد الشعبي يعلن موقفه من المعترضين على الانتخابات وتدخله في سياسة البلد

2021/10/22 | 19:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الخميس، انه مع الاطر القانونية للاعتراض على الانتخابات، مشيرا إلى ان "عملنا في السياسة شيء وعملنا في الحشد شيئا آخر".

وقال الفياض خلال اجتماع عقده بحضور رئيس اركان الهيئة وقادة القواطع وآمري الألوية ومديري المديريات لاستعراض ابرز التطورات التي يشهدها البلد اليوم، (22 تشرين الاول 2021)، ان "الحشد الشعبي هو قوة أساس لحماية النظام الديمقراطي في العراق ولا احد يستطيع التعرض له خارج أطار القانون".

وأضاف، ان "وظيفة الحشد الشعبي ليس حماية نفسه وانما حماية أمن واستقرار البلد جنبا الى جنب مع القوات الأمنية"، مؤكدا أنه" نحن مع الاطر القانونية للاعتراض على الانتخابات وعملنا في السياسة شيء وعملنا في الحشد شيئا آخر".

ويواصل متظاهرون من جمهور الأحزاب المعترضة على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 10 تشرين الاول 2021، اعتصامهم عند مدخل المنطقة الخضراء، احتجاجا على النتائج التي جاءت مخالفة لتوقعاتهم، مطالبين بإجراء عملية عد وفرز يدويين للأصوات.

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