هزيمة تاريخية لمورينيو وفريقه روما في دوري المؤتمر الأوروبي

2021/10/22 | 19:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى نادي روما هزيمة قاسية وتاريخية أمام مضيفه بودو جليمت النرويجي بنتيجة 6-1، لحساب الجولة الثالثة عن المجموعة الثالثة لدوري المؤتمر الأوروبي.

وهي ثاني أكبر هزيمة في تاريخ نادي العاصمة الإيطالية في البطولات الأوروبية، بعد الخسارة مرتين بذات النتيجة 7-1 أمام مانشستر يونايتد في موسم 2005-2006، وضد بايرن ميونيخ في موسم 2017-2018 في دوري أبطال أوروبا.

وتعتبر هذه الهزيمة تاريخية بالنسبة لجوزيه مورينيو مدرب روما، الذي لم يخسر أبداً خلال مسيرته التدريبية بستة أهداف أو أكثر في مباراة واحدة مع جميع الفرق التي دربها، حسب أوبتا للإحصائيات.

وذكرت أوبتا أن الخسارة بسداسية جاءت في مباراة مورينيو رقم 1008 في مسيرته التدريبية.

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