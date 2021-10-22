رئيس مجلس المفوضين الأسبق يوجه رسالة شديدة اللهجة للخاسرين بالانتخابات

2021/10/22 | 19:06 - المصدر: بغداد اليوم

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عادل اللامي رئيس مجلس المفوضين الأسبق:كل القوائم اخذت استحقاقاتهامن يدعي الفوز في انتخابات ٢٠١٨ لماذا لم يعترض على " سيرفرات الاماراتانتم خسرتم جمهورك واعترفوا بالخسارة

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