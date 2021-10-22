الفياض: الحشد الشعبي يرضخ للقانون ولا يتدخل بالمناقشات السياسية

2021/10/22 | 19:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم الجمعة، أن الحشد ملتزم بالقانون والدستور ولا يتدخل في النقاشات السياسية.

وقال الفياض، خلال اجتماعه مع قيادات الحشد، وتابعته (بغداد اليوم)، إن "الحشد الشعبي ملتزم بالقانون والدستور ولا يتدخل في النقاشات السياسية".

واضاف، أن "الحشد الشعبي قوة أساس لحماية النظام الديمقراطي، وليست وظيفته حماية نفسه إنما حماية أمن واستقرار البلد".

وبين الفياض، أن "لا أحد يستطيع التعرض للحشد الشعبي خارج اطار القانون، ولن نسمح بنشوء أي دكتاتورية او تزييف للنظام الديمقراطي ".

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